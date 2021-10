G20: Georgieva, 'leader facciano scelte audaci, ispirandosi a Nuvola di Fuksas'**

Roma, 27 ott. -(Adnkronos) - Nel prossimo summit di Roma del G20 "i leader potrebbero ispirarsi al design audace della sede dell'incontro", la Nuvola di Fuksas, perché "proprio come ha fatto l'architetto creando un nuovo spazio che colpisce" chi lo guarda, così loro "devono adottare interventi audaci per porre fine alla pandemia e creare lo spazio per una nuova economia più sostenibile e inclusiva". Lo scrive la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva in un blog in vista del vertice di Roma. La Georgieva ha segnalato come nel rapporto che sarà presentato al G-20 sono "richieste azioni decise" dalla politica monetaria - che deve "essere pronta ad agire rapidamente"se si concretizzassero i rischi di rialzo delle aspettative di inflazione - alle politiche fiscali, che vanno "calibrate attentamente, creandopiù spazio per la spesa per l'assistenza sanitaria e le persone vulnerabili".

Fondamentali - ricorda l'economista bulgara - "le riforme strutturali che stimolano la crescita" da quelle che sostengono il mercato del lavoro "supportando la ricerca e la riqualificazione" alla riforma delle normative del mercato dei prodotti" con nuove opportunità "riducendo le barriere all'ingresso".

"Un tale pacchetto di politiche a breve e medio termine potrebbe aumentare il PIL reale aggregato nel G-20 di circa 4.900 miliardi di dollari fino al 2026" osserva la Georgieva.