Fondimpresa: un incontro su competenze scientifiche e gender gap

Si terrà il 28 Ottobre dalle 16.00 alle 17.00 il webinar “Competenze scientifiche e gender gap, il ruolo della formazione nelle aziende” organizzato e promosso da Fondimpresa, il fondo interprofessionale di Confindustria e CGIL, CISL e UIL, che finanzia la formazione continua a vantaggio di lavoratori e imprese. L’evento si colloca all’interno dell’iniziativa 4weeks4inclusion promossa da Tim con il coinvolgimento di svariati partner aziendali e personalità impegnate nella diffusione e valorizzazione della cultura dell’inclusione.

“Le donne ed i lavoratori in generale che sfruttano l’opportunità offerta dalla formazione continua – dichiara il Presidente Regina- possono accrescere il proprio bagaglio di competenze acquisendo la possibilità di collocarsi più facilmente all’interno del mondo del lavoro, muovendosi al meglio e ottenendo opportunità ad altri non accessibili. Anche e soprattutto in ambiti che prima erano loro preclusi: quelli scientifici, ad esempio, ma anche quelli inerenti le competenze digitali, che nei prossimi anni ricopriranno un ruolo fondamentale per la ripresa del paese come anche sottolineato nel Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza”

Incalza la Vicepresidente Trovò “Da ormai decenni esistono norme antidiscriminatorie in materia di lavoro, ma l’evidenza di gap importanti sul versante delle opportunità di impiego, di carriera e di differenziale salariale persiste. La formazione è un elemento fondamentale di promozione per l’occupabilità dei lavoratori ed il rafforzamento delle competenze, per questo Fondimpresa è impegnata con misure straordinarie per favorire la formazione al femminile.”