Covid: stampa parlamentare, 'bene riapertura Transatlantico, speriamo non accada mai più'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "L’Associazione stampa parlamentare accoglie con molta soddisfazione la decisione comunicata oggi in conferenza dei capigruppo della Camera di riaprire, finalmente, il Transatlantico a partire da lunedì 8 novembre". Si legge in una nota dell'Associazione Stampa Parlamentare.

"Non possiamo che apprezzare un cambio di passo che abbiamo non solo fortemente auspicato, ma per il quale ci stiamo battendo da mesi. Il ritorno alla normalità è una buona notizia per tutti, compresa la politica e i giornalisti che quotidianamente seguono l’attività parlamentare. Nel ringraziare la presidenza della Camera e i deputati questori - oltre ovviamente ai tanti colleghi che in considerazione della situazione eccezionale hanno mostrato pazienza e collaborazione - auspichiamo che una simile situazione di sospensione di una consuetudine di garanzia e trasparenza della democrazia non si ripeta mai più, qualunque emergenza si possa presentare in futuro".

"Ci auguriamo, inoltre, che al più presto venga ripristinato il normale accesso al Palazzo di tutti i collegi che ne fanno richiesta, senza i vincoli numerici imposti nell’ultimo anno e mezzo dall’emergenza Covid".