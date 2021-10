Covid: Fico, 'verso ritorno a normalità con riapertura Transatlantico'**

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Per un anno e mezzo il Transatlantico è stato trasformato in una vera e propria propagazione dell'Aula. Il 'corridoio dei passi perduti' di Palazzo Montecitorio era stato allestito con postazioni per permettere ai deputati di poter lavorare e votare. Non era mai successo prima nella storia di Montecitorio: è stato un intervento necessario per garantire la distanza interpersonale e contrastare la diffusione dell’epidemia". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.

"Uno dei tanti cambiamenti che la Camera ha dovuto adottare per riorganizzare spazi e modalità di lavoro e assicurare così la continuità dell’attività parlamentare in un momento molto difficile per il Paese. Oggi abbiamo fatto un passo verso il ritorno alla normalità. Sono infatti molto contento di annunciare che il Transatlantico riaprirà e tornerà alla sua tradizionale funzione. A partire dall’8 novembre i deputati utilizzeranno unicamente le postazioni dell’Aula, incluse quelle nelle tribune. E continueranno a essere applicate le altre misure stabilite dalle autorità sanitarie".

"La decisione è stata presa poco fa nella Conferenza dei Capigruppo assieme al Collegio dei Questori. Abbiamo inoltre stabilito il calendario dei lavori del mese di novembre. Prima dell'arrivo della legge di bilancio la Camera esaminerà numerosi decreti legge, approvati in queste settimane dal governo. All'esame dell'Aula anche la proposta di legge sull'eutanasia e la riforma del processo civile".