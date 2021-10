Berlusconi, il Quirinale e la "camera dell'eco"

Silvio Berlusconi, come se fosse un ragazzino di quindici anni, vive immerso in una eco-chamber, una camera dell’eco. Analogica, nel suo caso: non digitale, non “social”. È una eco-chamber che ripete sempre le sue parole, le amplifica, le rimpalla e le celebra, costituita da quella pletora di clienti e servitori - politici e aziendali - che apertamente non lo contraddicono più da decenni, anzi non l’hanno mai contraddetto, all’insegna di quel motto: “Quando si muove Berlusconi tutto è possibile”, richiamato qualche giorno fa dal suo fedelissimo Dell’Utri e mille volte risuonato negli anni ruggenti di Forza Italia in molte Procure del Paese (peraltro senza esito, ma questa è un’altra storia).

Sta di fatto che in questi giorni stia procedendo senza autoironia, più ancora che senza autocritica, la pantomima di un centrodestra che nonostante la recente batosta elettorale rappresenterebbe ancora un 50% forse abbondante della società italiana e che subisce l’autocandidatura dell’ex leader al Quirinale.

Una pantomima deprimente che però ha il merito di rappresentare con evidenza plastica quanto sia caduta in basso la politica italiana. È incredibile che personaggi discutibili ma razionali come Tajani, Salvini e Meloni si prestino, senza cogliere l’occasione per smarcare se stessi e i loro partiti da questo patronage che arreca solo danni, al di là dell’apparente seguito di cui il vecchio fondatore ancora sembra godere presso una sparuta schiera di fan per lo più suoi coetanei.

È perfino superfluo ricordare le ragioni per le quali l’autocandidatura al Colle di Berlusconi è una sorta di vilipendio alla dignità dell’istituzione presidenziale. Ma, giusto per dare atto a noi stessi di essere fuori da quella camera dell’eco, è meglio ricordare l’ovvio e che cioè Berlusconi è stato condannato in giudicato per frode fiscale – nonostante uno spiegamento di forze difensive, legali e mediatiche, senza precedenti nella storia della giustizia e della malagiustizia italiana; la richiesta di revisione del processo avanzata alla Corte di giustizia europea è stato un gesto dimostrativo ad oggi privo di effetti e assai difficilmente in grado di arrivare a un esito in tempi ragionevoli. E dunque, a dispetto della riabilitazione sancita per atto dovuto dal Tribunale nel 2018, nessuno schieramento politico che si ponga con serietà nel rapporto con le istituzioni può sostenere per il Colle un uomo così.

C’è poi un evidente tema di inopportunità, quella di assegnare un mandato di sette anni a un uomo di 85 anni compiuti: come dire che per completarlo dovrebbe superare la boa dei 92 in buona salute, una sorta di patto col diavolo, o con Dio, che neanche un aspirante papa oserebbe, visto che l’età media alla nomina dei pontefici eletti nell’era moderna è stata di 62 anni.

Ma c’è un tema sostanziale, che pesa come un macigno su questa parentesi disturbata e disturbante della vita politica italiana, ed è il totale discredito che circonda il Cavaliere nel mondo, un mondo pur non privo di altri pagliacci alla Bolsonaro (per non parlare di Trump). È rimasto leggendario per tutti - salvo che per la sua “eco chamber” - il declino del suo decoro e della sua immagine internazionale, tra “Bunga Bunga”, battute cretine, allegrie insulse, gaffe planetarie e tutto il condimento di imbarazzanti siparietti che hanno costellato il suo ultimo decennio di potere, per lo meno dal caso Schultz del 2003 (lo scontro a Strasburgo col politico tedesco che il Cavaliere disse di voler candidare per la parte del kapò in un film sul nazismo) in poi.

Per fortuna non è questa l’Italia di cui al futuro inquilino del Colle va affidata la rappresentanza: c’è un’Italia molto migliore. Che dal fronte opposto, quello progressista, manchi ad oggi la convergenza su un nome capace di ispirare la credibilità necessaria è l’altro corno del problema. Ma un presidente incolore, magari poco “personaggio” purché autorevole e rappresentativo, prima o poi si troverà, senza esporre il Paese a una nuova ondata di ridicolo e di discredito. Speriamo che i leader del centrodestra si smarchino quanto prima.