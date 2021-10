Altro che dimissioni, a Facebook serve una cura dimagrante

Ora Mark Zuckerberg è pronto a dare le dimissioni. Non ci sarebbe nulla di strano: a meno di 40 anni è titolare di un patrimonio da 117,6 miliardi di dollari (dice Forbes) e dovrebbe iniziare a godersi – beato lui – la pensione. Ha illustri predecessori che, seppur decisamente più grandicelli, hanno appeso l’azienda al chiodo: Bill Gates, Jeff Bezos, Larry Page e Sergej Brin e via dicendo.

Ma le dimissioni di Zuckerberg così come si stanno sostanziando sarebbero – si perdoni il francesismo – la più grande delle paraculate: sarebbe un modo fin troppo facile per nascondere la polvere sotto il tappeto. L’ultimo scandalo in ordine di tempo, quello generato dalla diffusione dei cosiddetti Facebook Papers ad opera della ex manager Frances Haugen è forse la pietra tombale sulla galassia Zuckerberg.

Che qualcosa di non esattamente limpido avvenisse dalle parti di Menlo Park era cosa abbastanza nota. Ma i documenti che la Haugen ha potuto produrre mostrano come Facebook abbia scientemente deciso di non mettere un freno all’odio che correva veloce, alla disinformazione. Altro che campagne per sensibilizzare sul tema del Covid: mentre con una mano si fingeva di incentivare notizie di qualità, con l’altra si spingeva su algoritmi che portassero in alto i contenuti più coinvolgenti, più interessanti per i milioni di gonzi che popolano l’etere.

Andate a farvi un giro su una qualsiasi pagina di improbabili complottisti, vedrete che il numero di “like”, di condivisioni, di interazioni è esponenzialmente superiore a quello di qualsiasi quotidiano o sito d’informazione accreditato. E questo non solo perché la verità buca sempre meno di una fragorosa bugia, ma perché Facebook ci ha messo del suo. Hanno provato a darci da bere la panzana del cambio di nome della holding, come se questo potesse in qualche modo cambiare la sostanza.

Tra l’altro, nato come social su cui condividere foto e ritrovare i vecchi compagni di classe, oggi Facebook e i suoi fratelli minori WhatsApp e Instagram rappresentano la base di ogni nostra attività. Sul lavoro sempre più spesso si usano i servizi di messaggistica immediata per avere conversazioni rapide, specialmente durante lo smart working. E Instagram non è più solo un luogo per vedere bei ragazzi o ragazze in posa, ma un marketplace, un posto virtuale in cui tutti sono in vetrina. Con le conseguenze bene immaginabili sulla psiche dei più giovani che si forgiano un’immagine del sé assai lontana dalla verità.

Al grido di “anche gli orologi fermi due volte al giorno azzeccano l’ora” tocca dare ragione a Donald Trump il quale voleva uno spezzatino di Facebook, dopo che invece Obama aveva flirtato per 8 anni con Zuckerberg e qualcuno pensava all’ex allievo di Harvard (che non ha mai terminato, giusto per mettere i puntini sulle “i”) come possibile candidato democratico alla Casa Bianca.

È dunque giusto immaginare che la galassia che in borsa vale poco meno di 900 miliardi di dollari venga smembrata, fatta a pezzi, divisa, ridotta a tante piccole società che non si parlano, che non si conoscono, che non possono creare un ecosistema. Il sogno di Zuckerberg di una civiltà in cui Facebook dettava ogni ritmo circadiano (compreso quello dell’accoppiamento, visto che si voleva cercare di lanciare anche applicazioni di incontri) deve essere distrutto. Non si può accettare – cosa che sembra ormai difficile da evitare – che la stablecoin di Facebook possa essere alternativa ai pagamenti. Le 10mila assunzioni annunciate in Europa, propedeutiche alla creazione di un “multiverso” non sono il visionario immaginario di un leader illuminato, ma un futuro à la 1984 da cui è bene fuggire.

Come riuscire a spezzare Facebook? Serve un intervento governativo. Serve che la Sec, gli Stati Uniti, Biden o chiunque abbia titolarità dica basta. E imponga di smantellare un universo che diventa sempre più pericoloso ogni giorno che passa. Non è utopia, i modi e le regole ci sarebbero anche. Perché nella old economy mai nessuna azienda ha assommato un potere così grande. Quando si parlava di giganti come Exxon, General Motors, Jp Morgan, si pensava a leader dei settori, non a soggetti pervasivi che avevano tentacoli in ogni attività. Non per essere luddisti, ma forse è il caso di fare un paio di passi indietro.