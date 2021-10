Quirinale: Rosato, 'Berlusconi non sarà candidato, non credo che aspetti nostri voti'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - “Non ne abbiamo mai parlato e non occorre che ne parliamo, sappiamo già cosa fare". Silvio Berlusconi "non sarà il candidato a Presidente della Repubblica, se volete una mia opinione”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il presidente di Italia viva Ettore Rosato. Quindi non è possibile che il leader di Fi possa contare sui voti del partito di Matteo Renzi, "ed è un no netto e definitivo. E neanche Berlusconi credo che se li aspetti...”