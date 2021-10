Pd: Letta, 'chi punta a fare casino sui congressi locali sbaglia, sarò io il garante'

Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Abbiamo davanti una stagione di congressi locali, dobbiamo farli. Un terzo delle federazioni è commissariata, che non è la regola ma deve essere l’eccezione. Dobbiamo tornare alla normalità in cui sono gli iscritti che decidono". Lo ha detto Enrico Letta nella sua replica alla Direzione del Pd.

"C'è un unico modo con cui dimostreremo che abbiamo capito il discorso sull'unità che ci ha fatto vincere le elezioni, avremo due modalità di congressi: intese unitarie o una competizione sana tra più candidati che si chiude nel voto -ha spiegato il segretario del Pd-. Qualunque scelta per la terza via, il casino, troverà in me il garante, chiunque la compia. Se qualcuno pensa che la situazione che abbiamo, dopo aver vinto le elezioni, possa portare a tenere il controllo sul partito in qualunque modo ha sbagliato, questo è inaccettabile per il partito. Congressi unitari o competizioni sane nelle regole e nel rispetto reciproco".