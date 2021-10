Omofobia: Marcucci, 'una legge è meglio di nessuna legge'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Io credo che una legge contro l’omotransfobia sia molto meglio che nessuna legge. Mi auguro che i gruppi parlamentari in queste 24 ore siano disposti al dialogo e vogliano trovare un buon compromesso. Avere rigidità in questo passaggio così delicato varrebbe contribuire a mettere in cantina il ddl”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci. “Respingiamo il non passaggio agli articoli e apriamo una trattativa seria e reale per approvare la legge Zan”.