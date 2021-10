Maltempo: Draghi sente Curcio, vicino a popolazioni colpite e cordoglio per vittime

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - “Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è in costante contatto con il capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, per monitorare gli sviluppi dell’emergenza dovuta al maltempo che sta investendo il Sud Italia, in particolare la provincia di Catania. Il Presidente esprime vicinanza alle popolazioni colpite e cordoglio per le vittime dei nubifragi di questi ultimi giorni”. Così in una nota di Palazzo Chigi.