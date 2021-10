Lavoro: Licheri, 'parità salariale passo avanti per emancipazione donne'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Il via libera della commissione Lavoro del Senato alla legge sulla parità salariale è un risultato importante, frutto di un lavoro di squadra che il Movimento 5 Stelle ha portato avanti anche con Pd e Leu". Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Ettore Licheri, ricordando che "prima ancora che il provvedimento, al quale il Movimento ha lavorato alacremente alla Camera, approdasse a palazzo Madama, insieme ai colleghi di Pd e Leu al Senato, ci siamo fatti promotori di una richiesta per assegnarne l'esame all'11/ma Commissione in sede deliberante, così da procedere spediti e approvare rapidamente la legge, che punta a contrastare le disparità di trattamento salariale uomo-donna, che relegano l'Italia ai primi posti tra i Paese dell'Ue per divario retributivo di genere".

"Oggi -conclude Licheri- l'Italia compie un ulteriore passo avanti nella battaglia per i diritti e l'emancipazione delle donne. Questa legge guarda al futuro e alle nuove generazioni, per una società più equa e inclusiva, ri-partendo proprio dalle donne".