Forza Nuova: Letta, 'apologia fascismo ormai regola diffusa, riflettiamo'

Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Mai avrei pensato di dover parlare di emergenza democratica, dopo l'assalto alla sede della Cgil. Da quel momento tutti ci siamo resi conto che non è un episodio e non è un fatto generico o superficiale. Dobbiamo riflettere sul fatto che si moltiplicano episodi in cui c'è uno sdoganamento di alcuni comportamenti, dell'apologia del fascismo, che sono diventati regola diffusa da qualche tempo". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.