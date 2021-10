Elezioni: Orlando, 'successo politico grazie a qualità candidati e alleanze forti'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "È la prima volta che il centrosinistra governa contemporaneamente le prime tre città italiane, Roma, Milano e Napoli. Un successo politico che fa leva sulla qualità delle candidature, sulla costruzione di alleanze forti con Pd che è stata la forza più unitaria anche laddove non si sono realizzate, per i progetti messi in campo. Credo che abbia fatto bene Letta a porre la questione dell'astensionismo con una lettura attenta a fenomeno non nuovo ma da non sottovalutare". Lo ha detto, a quanto si apprende, Andrea Orlando, ministro del lavoro e capodelegazione Pd al governo, alla Direzione nazionale Pd.

"Astensionismo che va interpretato come sospensione del giudizio. Come si aggredisce l'astensionismo, quali sono le domande che arrivano dalla gente che ha sospeso il giudizio, credo debba diventare il principe assillo per i nostri prossimi mesi da cui far discendere le cose che possiamo fare".