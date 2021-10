Scuola: domani in Quirinale premiati i più bravi studenti d'Italia, 50 alfieri del lavoro 2020-2021 (4)

(Adnkronos) - Tra gli allievi del Collegio ci sono attualmente anche 7 Alfieri del Lavoro. L’impegno dei Cavalieri del Lavoro per una formazione di eccellenza, oltre che attraverso il Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani”, viene declinato anche nel Premio “Alfieri del Lavoro”. Questa iniziativa trova il suo momento culminante, ogni anno, con la premiazione al Quirinale dei 25 migliori studenti d’Italia, in concomitanza con la consegna delle onorificenze ai nuovi Cavalieri del Lavoro. Il numero dei premiati è legato a quello dei Cavalieri del Lavoro, nominati ogni anno in occasione della Festa della Repubblica, a rimarcare la continuità dell’impegno nello studio e nella vita. Gli Alfieri del Lavoro oggi al Collegio sono: Marco Paolo Vergani, Federico Vitillaro, Lorenzo Farrugio, Aurora Abbondanza, Luca Giammanco, Kaur Gurjit ed Emanuele Volpini