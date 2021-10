Pioli "Col Toro battaglia, giusto che tifosi siano orgogliosi"

MILANO (ITALPRESS) - "Ogni partita vale tre punti. Quando affronteremo gli scontri diretti ci può stare di perdere qualche punto, ma sono convinto che vincerà il campionato chi ne farà di più contro le altre squadre. Per questo dovremo essere molto lucidi nelle scelte". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia dell'anticipo del turno infrasettimanale contro il Torino. "Mi aspetto una partita in cui dovremo battagliare - ha aggiunto il mister rossonero in conferenza stampa - Dovremo muoverci bene senza dare ai granata punti di riferimento". Circa la testa della classifica, guadagnata assieme al Napoli, Pioli ha sottolineato che "siamo forti e competitivi, ma le partite di ieri mi hanno confermato che dovremo tenere alto il livello delle nostre prestazioni se vogliamo lottare sino alla fine". "Un commento alla classifica? E' troppo presto, nove giornate sono niente. E' giusto però che i tifosi siano contenti e orgogliosi di questa squadra. Ora pensiamo alla partita di domani e poi a quella successiva - ha proseguito l'ex mister di Parma, Lazio e Inter - Hernandez e Kessie? Se oggi Theo si allena in squadra ci sarà anche se non dall'inizio, Kessie invece sta bene e sarà disponibile". In porta toccherà ancora a Tatarusanu: "Sta crescendo, ha giocato poco ma sta facendo delle belle prestazioni. Mirante è un po' indietro di condizione". Infine una battuta in merito alle polemiche arbitrali per le tante espulsioni di allenatori in campionato: "Bisogna partire dalla base che gli arbitri siano sempre in buona fede e di conseguenze devi accettare questa situazione. Mi interessa vedere uniformità nelle partite: il regolamento è uno, poi ogni direttore di gara ha il suo modo di arbitrare". (ITALPRESS). mc/gm/red 25-Ott-21 12:48