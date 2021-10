(Adnkronos) - Il faccia a faccia tra Letta e Conte è durato circa due ore, in un clima descritto come positivo e cordiale. Lo stesso Conte, ad una troupe del Tg3 che li aveva sorpresi a pranzo, aveva spiegato che l'incontro con il segretario del Pd era stato occasione per un confronto su manovra e politiche post Covid. Nel menù del pranzo ci sarebbe stata anche una valutazione sulle ultime amministrative.