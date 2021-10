Calcio: Serie A, supplemento indagine a cura della Procura su coro discriminatorio a Osimhen

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Il Giudice sportivo, "in relazione al coro discriminatorio di matrice razziale nei confronti del calciatore Victor Osimhen (Soc. Napoli) dispone, a cura della Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la durata e la dimensione del coro stesso, confermando che il coro non si è ripetuto successivamente agli annunci effettuati, nonché in ordine alla collaborazione della Società Roma per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico".

Inoltre il giudice sportivo di Serie A ha comminato una "ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". Inoltre "ammenda di € 10.000 per Edoardo De Laurentiis (Napoli): per avere, al termine della gara, entrando senza titolo sul terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara, con tono sarcastico, un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".