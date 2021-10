Black Friday e Cyber Monday: le strategie e i consigli per affrontarli al meglio

Ci stiamo avvicinando ad uno dei periodi più importanti ed intensi dell’anno per il settore del Retail, che riserva tante opportunità, ma anche tante sfide. Il Black Friday e il Cyber Monday sono infatti tra gli eventi più attesi dai consumatori: le vendite eCommerce totali della Cyber Week hanno raggiunto 270 miliardi di dollari a livello mondiale nel 2020, mentre le prime due settimane di dicembre hanno totalizzato 181 miliardi di dollari di vendite globali; più precisamente, durante il Black Friday si è registrata una crescita dei ricavi digitali del +30% (raggiungendo USD 62 miliardi), del +18% durante il Cyber Monday (USD 43 miliardi), e nelle festività natalizie si è verificato un aumento fino al 50% dello shopping digitale rispetto al 2019.



In Italia quest’anno, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Netcomm - Politecnico di Milano gli acquisti di prodotto sono cresciuti ancora del 18% toccando i 30,5 miliardi di euro e gli acquisti di servizio, dopo la forte crisi del 2020, hanno fatto segnare una prima ripresa (+36%), raggiungendo gli 8,9 miliardi di euro.

Inoltre, nonostante la Cyber Week dello scorso anno sia coincisa purtroppo con il ritorno delle misure di limitazioni alla mobilità a causa dell’emergenza sanitaria, la spesa online nel nostro Paese in questa particolare settimana ha raggiunto quota 1,3 miliardi di euro.

Prepararsi in anticipo a questo boom risulta quindi fondamentale per tutte quelle aziende che vogliono ottimizzare le vendite on line.

Secondo BrandOn Group, società innovativa italiana che abilita le aziende a vendere online ed esporre sui principali marketplace internazionali, per ottimizzare le vendite sui marketplace è fondamentale affrontare il Q4 con una pianificazione suddivisa in 3 fasi.



Fase 1: Pianificazione - Le azioni da oggi al 25 Novembre

In questa prima fase rientrano molteplici passaggi importanti da effettuare con anticipo per essere pronti ad affrontare i giorni decisivi dell’evento: innanzitutto serve analizzare i risultati del Q4 2020 e imparare dai trend dello scorso anno, studiando i prodotti più venduti e rifornendosi degli articoli "best seller" o "top performer”.

Ogni merchant deve poi preparare il proprio catalogo dei prodotti - allineando le tempistiche interne all’azienda - e rivedendo inventario e logistica per dare priorità agli articoli più venduti con un buon anticipo (ad esempio, per chi utilizza la soluzione Fulfillment By Amazon, o FBA, l’inventario va consegnato entro il 5 Novembre).

Lato keywords, la prima cosa da fare è analizzare i dati adv in possesso e personalizzare il piano pubblicitario e promozionale, pianificando il proprio budget sia a livello settimanale che mensile.



Infine, per meglio allineare le campagne promozionali sui marketplace e sui canali social proprietari con l’evoluzione dell’assortimento e budget, è necessario adeguare costantemente i propri obiettivi con le strategie di pricing.

Un’ottima opportunità in questo senso è data dalle funzioni di repricing algoritmico, che consentono di implementare e adeguare strategie di prezzo differenziate su molti prodotti e segmenti di clienti diversi, prevedendo in background le modifiche di prezzo in tempo reale (e senza coinvolgere l’aggiornamento manuale dei fogli di calcolo).

Fase 2 - Intensificare campagne pubblicitarie, investimenti e dominare i termini di ricerca durante i giorni chiave (dal 25 al 29 novembre)

Nel lungo weekend tra Black Friday e Cyber Monday, le due attività principali si concentrano sul lanciare campagne di advertising con le promozioni e gli sconti

più interessanti sui prodotti chiave e sull’ottimizzazione dei termini di ricerca per il proprio brand, massimizzando l’efficacia sugli annunci sponsorizzati.

È il momento nel quale aumentare fortemente gli investimenti in advertising, utilizzando un approccio full funnel per garantire la massima visibilità: da una parte rafforzando la brand awareness (cioè nella parte alta del funnel) in un momento in cui anche tutti i competitor stanno muovendosi, e dall’altra attraverso inviti all’azione mirati ai potenziali clienti che hanno dimostrato interesse per determinati prodotti (nella parte finale).

Fase 3 - Promozione per regali e offerte di Natale last minute e ottimizzazione dei tempi di consegna

Trascorso il Cyber Monday, il focus di ogni merchant deve immediatamente spostarsi sulla promozione per regali e offerte di Natale last minute, con una strategia orientata all’efficienza e alla reattività soprattutto per quanto riguarda il customer service e le richieste di tracking delle spedizioni (sempre più importanti man mano che ci si avvicina al Natale).

Gli sforzi pubblicitari in questa fase vanno incentrati sul retargeting, con campagne automatizzate soprattutto su display e social network che hanno l’obiettivo di riallacciare il rapporto con chi ha già interagito con le pagine del merchant nelle settimane o nei mesi precedenti.

“In BrandOn group, negli ultimi anni, abbiamo supportato centinaia di aziende nell'intraprendere un percorso di crescita sui canali digitali approdando su tutti i principali marketplace e valutando le specifiche necessità di ogni cliente grazie ad un team di consulenti altamente specializzato” dichiara Paola Marzario, Presidente di BrandOn group “La definizione di un piano di vendita digitale sviluppato ad hoc e declinato per modello di business (B2B e B2C), marketplace e mercato geografico è fondamentale, ma oggi non si può transigere dall'implementazione di attività di advertising e promo dedicate ad eventi digitali specifici proprio come la Cyber Week che, in pochi giorni, riassumono dinamiche di un intero anno”.