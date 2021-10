Piccole medie imprese alla conquista degli Emirati

«Expo 2020 Dubai è il primo evento mondiale post pandemico, che segna la voglia di rilancio dell’economia mondiale e quella dell’incontro tra operatori business». Giovanni Bozzetti, tra i massimi esperti italiani di processi di internazionalizzazione verso il Medio Oriente e autore del libro “Emirati: nulla è impossibile” (ed. Mondadori), presenta così l’Esposizione internazionale al via il primo di ottobre, con quasi un anno di ritardo rispetto alle previsioni iniziali a causa della pandemia. «Il grande evento di Dubai rappresenta un’opportunità imperdibile per il sistema imprenditoriale italiano e il rilancio del Made in Italy» rimarca Bozzetti. «Il Medio Oriente sarà interessato da eventi di grande portata, dall’Expo ai mondiali di calcio in Qatar, alle celebrazioni per il cinquantenario degli Emirati. Si prospettano importantissimi piani di investimento, di cui le aziende italiane possono approfittare».

La rilevanza del mercato emiratino per le nostre aziende è stata confermata dagli studi più recenti. «Sace ha certificato un dato importantissimo per l’export italiano» rimarca Bozzetti, «gli Emirati Arabi Uniti oggi sono al decimo posto tra i mercati di esportazione per il nostro Paese e all’ottavo per le opportunità di investimento; Sace stima una crescita del 15% nel corso del 2021. Sono dati che devono farci riflettere rispetto alle opportunità che si possono aprire per l’Italia con Expo Dubai. Da qui può venire una significativa crescita del Pil italiano».

Gli accordi bilaterali permettono di esportare negli emirati con una tassazione del 5% e da lì approdare senza dazi in altri paesi

Bozzetti è un profondo conoscitore del mondo emiratino e dei punti di contatto con quello italiano. «La società e l’economia degli Emirati si basano su due capisaldi del tutto simili a quelli italiani: la famiglia e la Pmi» sottolinea l’esperto di internazionalizzazione. «Quindi gli emiratini privilegiano il rapporto diretto tra imprenditori, piuttosto che rapportarsi con aziende statali o multinazionali: è un’affinità di fatto. Nel mio libro insisto molto sulla necessità di sviluppare un rapporto empatico interpersonale, presupposto fondamentale per avviare collaborazioni di lungo periodo». Expo 2020 Dubai si presenta come un evento con un elevato tasso di concretezza. «Diversamente da Expo Milano, sarà un Expo molto orientato al business» sottolinea Bozzetti, «con la possibilità di organizzare incontri B2B e di cominciare ad affacciarsi a quei mercati. Il mio suggerimento è di non esaurire l’azione imprenditoriale nella visita a Expo, ma di vederla solo come un preludio ad una presenza costante sul territorio».

Gli Emirati non sono solo un mercato di sbocco, ma soprattutto una porta d’ingresso a tanti mercati dell’Asia e dell’Africa: gli Eau hanno in essere numerosi accordi bilaterali con Paesi delle aree di cui sopra che prevedono l’esportazione di prodotti con dazi privilegiati o azzerati. Questo permette di esportare i prodotti negli Emirati con una tassazione flat del 5%, e da lì importare senza dazi in molti altri Paesi. Anche le Pmi hanno ancora la possibilità di partecipare a Expo.

«Come referente unico della Dubai Chamber of Commerce in Italia, segnalo che Expo è aperto a tutti» aggiunge Bozzetti. «Qualsiasi imprenditore si può iscrivere al portale di Expo per avere l’organizzazione di incontri B2B, che può essere una prima presa di contatto con quei mercati. Questo durante tutti i sei mesi di durata di Expo. È bene stare attenti alle settimane tematiche, e individuare quella che interessa in base all’ambito merceologico di riferimento».