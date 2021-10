Motomondiale: Gp Emilia Romagna, Quartararo in lacrime dopo vittoria titolo mondiale

Misano, 24 ott. (Adnkronos) - Il francese Fabio Quartararo ha vinto il titolo mondiale piloti 2021 dopo il quarto posto del Gp dell'Emilia Romagna a Misano ed è scoppiato in lacrime prima di iniziare a ballare con il casco tutto d'oro del numero uno mondiale. Peccato per Pecco Bagnaia in testa fino a 4 giri del termine prima della caduta che gli impedisce di tentare nelle ultime due gare della stagione di poter riprendere il francese. Un successo di Quartararo nel giorno in cui Valentino Rossi corre la sua ultima gara in Italia.