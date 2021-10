Migranti: Occhiuto, 'chiederò a governo risorse per Calabria'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - “La mia Regione è ancora meno organizzata delle altre per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione. Il sindaco di Roccella si è giustamente lamentato che non può una amministrazione comunale fare fronte a sbarchi ormai quotidiani”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente eletto della Regione Calabria, intervenendo ad 'Agenda' su SkyTg24.

“Appena insediato parlerò con il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, e chiederò al governo, intanto, di dare le risorse alla Calabria per fronteggiare questo problema - afferma - E poi, l’Italia deve avere la capacità di farsi sentire un po’ di più su questo tema in Europa, perché il problema dei migranti non riguarda solo i Paesi di frontiera o le Regioni di frontiera, come la mia, ma l’Unione europea nel suo complesso”.