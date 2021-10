Roma, 24 ott. (Adnkronos) - “La manovra finanziaria presentata dal presidente Draghi è inaccettabile: chi ha lavorato una vita non andrà in pensione, chi non ha mai lavorato continuerà ad incassare il reddito di cittadinanza pagato dai lavoratori, che quest’anno vale 9 miliardi di euro”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, ai microfoni del tg Rai.