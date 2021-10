Centrodestra: Berlusconi, 'centro deve esserne traino al governo'/Rpt

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "La tradizione cattolico-liberale, che fu espressa in Italia dalla Democrazia Cristiana, è parte fondamentale dell’identità di Forza Italia. Noi siamo una sintesi delle grandi tradizioni politiche che hanno governato il Paese nel dopoguerra, quella cristiana, quella liberale, quella riformista. Questo ci colloca naturalmente al centro dello scenario politico, un centro che non è affatto equidistanza, che comporta invece una scelta di campo, che è alternativo alla sinistra e che è anche chiaramente distinto dalla destra. Un centro che deve essere l’elemento trainante di un centro-destra di governo". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo telefonicamente al convegno **organizzato dalla Fondazione Dc di Gianfranco Rotondi in collaborazione con il quotidiano 'La Discussione'** a Saint Vincent.