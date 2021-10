All'Expo il padiglione Italia "si emoziona e parla"

«Respira, si emoziona e parla». Paolo Glisenti, commissario generale dell’Italia a Expo 2020, è un visionario concreto, e descrive così il Padiglione italiano a Dubai, disegnato da Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria. Con un percorso espositivo caratterizzato da installazioni dimostrative dell’innovazione e della sostenibilità, oltre che con centinaia di iniziative per le quali sono stati creati dieci diversi format, il padiglione italiano con il claim “La Bellezza unisce le persone” espone il nostro Paese, i suoi territori, le sue istituzioni, imprese e università che portano a Dubai un vasto e prestigioso programma di iniziative per la prima Esposizione Universale nel mondo arabo: il grande evento globale che, dopo la fase più acuta della pandemia, durerà sei mesi, dal primo di ottobre fino al 31 marzo 2022. «Respira perché è un padiglione aperto, senza facciate, solo protetto da cordame che scende dall’alto e con un sistema biologico di riciclo dell’aria interna e di assorbimento del CO2 attraverso le alghe» spiega il commissario. «Si emoziona grazie a un sistema smart di illuminazione che reagisce, creando più o meno luminosità a seconda delle emozioni dei visitatori, che riesce a cogliere e a recepire. E infine, è un padiglione che parla perché l’abbiamo interamente digitalizzato e quindi ci si potrà interfacciare in qualunque momento, anche dall’Italia, e viverlo nelle sue attività».

Attività che saranno molteplici, declinate in un programma ricchissimo che mostrerà al mondo (sono previsti a Expo Dubai 20 milioni di visitatori) la capacità italiana di connettere popoli, culture, intelligenze attraverso bellezza, saper fare e creatività.

A Expo 2020 Dubai l’Italia promuoverà, con 70 partner istituzionali, oltre 50 imprese sponsor, 15 Regioni e 30 Università aderenti, un vasto programma di forum multilaterali e dialoghi di alto livello che permetteranno di analizzare le sfide più pressanti dell’umanità, indicando soluzioni per generare crescita, innovazione e collaborazione internazionale. Largo spazio sarà dato alla programmazione business attraverso numerosi eventi di approfondimento e di networking volti a promuovere la diffusione del “Made with Italy” su scala globale e a rilanciare l’attrazione di investimenti diretti esteri per le nostre imprese e flussi turistici per le Regioni e i territori d’Italia. Per quanto riguarda le aziende italiane, grazie a Expo 2020 gli imprenditori avranno una possibilità unica di entrare in contatto con una piattaforma vastissima per la promozione delle relazioni internazionali e la creazione di nuove opportunità di business: Dubai è infatti la naturale porta d’accesso ai mercati emergenti, nonché hub internazionale pronto ad accogliere le aziende e le economie più dinamiche per collaborare e configurare il prossimo futuro.

Prima Expo a tenersi nell’area Menasa (Medio Oriente, Nordafrica, Asia meridionale), Expo 2020 Dubai si tiene in una zona del mondo abitata da oltre 3,2 miliardi di persone e con un Pil complessivo di oltre 6.500 miliardi di dollari; elementi che contribuiranno a farne la più internazionale delle Esposizioni universali, con il 70% dei 25 milioni di visitatori previsti in arrivo dall’estero. Due terzi della popolazione mondiale si trovano a sole otto ore da uno dei cinque aeroporti principali degli Emirati Arabi Uniti, con voli di collegamento con più di 260 città in oltre 100 paesi. Dubai ospita anche il più grande terminal marittimo del Medio Oriente, e il secondo porto per crescita annua al mondo.