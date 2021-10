Tennis: Atp Anversa, Sinner batte Harris e vola in finale**

Anversa, 23 ott. (Adnkronos) - Jannik Sinner approda nella finale del torneo Atp 250 di Anversa. L'azzurro in semifinale si impone nettamente sul sudafricano Lloyd Harris in due set con il punteggio di 6-2, 6-2. Per Sinner quella di domani sarà la quinta finale del 2021 così l'azzurro resta in corsa per un posto alle Atp Finals di Torino. Ora attende l'avversario per la finale che uscirà dalla sfida tra lo statunitense J. Brooksby e l'argentino D. Schwartzman.