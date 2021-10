Migranti: Salvini, 'non mi pento di niente, ho fatto il mio dovere e sarò di nuovo ministro'

Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - "Non mi pento di niente, ho solo fatto il mio dovere". Così Matteo Salvini rispondendo a una cronista spagnola all'uscita dal bunker di Palermo. "C'è una nave spagnola che ha compiuto un abuso, una nave spagnola che si rifiuta di andare in Spagna compie un abuso. Mi sembra semplice", dice. "Le navi spagnole vanno in Spagna - dice - io facevo il ministro in Italia e conto di tornare a farlo e le navi spagnole vanno nei loro porti. Questo signore (Oscar Camps fondatore di Open Arms) o è capriccioso o ha altre intenzioni".