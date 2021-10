Migranti: Salvini, 'i fenomeni delle ong sono complici dei morti in mare, sbarchi aumentati'

Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - "Ci sono dodici paesi europei, con governi anche di sinistra, che chiedono dei muri. Non l'Italia. Poi il cattivo sarei io". Così Matteo Salvini uscendo dal bunker di Pagliarelli a Palermo. "Ci sono governi socialisti che stanno spendendo dei soldi per fare dei muri - dice - io non vorrei arrivare a questo ma se l'Europa continuerà ad ignorare l'emergenza immigrazione gli Stati faranno da soli. La rotta orientale del Mediterraneo è un colabrodo, rispetto al 2019 gli sbarchi si sono quintuplicati. E anche i morti sono aumentati, eh. I fenomeni delle ong che fanno i salvatori della patria, sono dei complici delle morti in mare".