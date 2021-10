Migranti: Salvini, 'diverse inchieste dimostrano che le ong guadagnano con le loro attività'

Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - "Non ho parlato con Oscar Camps, non prendo lezioni da comandanti di navi che si sentono al di sopra delle leggi. Ci sono sicuramente dei motivi economici, in Italia ci sono diverse inchieste sui soldi che le Ong guadagnano con questa loro attività. Non vorrei che al di là dell'umanità ci fosse dietro un interesse economico in questo traffico di essere umani perché alcune sentenze in Italia, seppure in primo grado, hanno già condannato qualcuno per avere rubato grazie all'immigrazione clandestina". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando con alcuni giornalisti spagnoli presenti davanti al carcere Pagliarelli dove è appena terminata l'udienza del processo sul caso Opne Arms.