Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Oggi in Austria il nuovo governo ha detto che siccome stanno aumentando i casi, se ci saranno dei lockdown si faranno solo per chi non è vaccinato o non ha preso il covid. Sono d’accordo. Dopo di che secondo me serve la terza dose, esattamente come serve l'antinfluenzale tutti gli anni". Lo ha detto Matteo Renzi presentando Controcorrente a Nuoro.