Covid: Renzi, 'commissioni inchiesta su tutto tranne su gestione pandemia'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Questo Paese ha fatto commissioni d'inhchiesta su tutto. Di fronte a 132000 morti invece non si vuol fare una commissione d’inchiesta sulla gestione Covid". Lo ha detto Matteo Renzi presentando Controcorrente a Nuoro.

"Alla Camera hanno detto sí a condizione che tratti i fatti avvenuti prima del 31 gennaio 2020 e non ciò che è successo in Italia, ma in Cina. Vuol dire che qualcuno ha qualcosa da nascondere? I grillini un tempo gridavano onestà; possibile che dai 5 stelle si sia passati al 5%, che è la provvigione che chiedevano gli amici di Conte sulle mascherine?”.