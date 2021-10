Che fortuna, poter contare sul made in italy

«Con addosso una giacca sartoriale napoletana tutti indistintamente appaiono eleganti: alti, bassi, grassi e magri. Non c’è differenza. Avete capito che fortuna avete tra le mani?». Comincia così un veloce scambio di battute con Deirdre Nansen McCloskey, che insegna Economia e Storia all’Università di Chicago, in Italia per ricevere a Oliveto Citra il Premio Sele d’Oro. Tra le più convinte paladine del pensiero liberista, conoscitrice del Paese per aver sposato un italoamericano, alternativa quanto basta per non passare inosservata, McCloskey scuote la testa quando sente dire che il Mezzogiorno è povero. Il capospalla partenopeo è solo un piccolo esempio di quanta capacità e virtù vi si annidi.

Professoressa, lei va controcorrente…

Dovete avere più fiducia in voi stessi e nelle vostre possibilità. Le piccole e medie imprese del Sud - e italiane in genere - sono la forza che dovete imparare a usare.

Ci proviamo da sempre.

Non abbastanza. Il Made in Italy è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. I vostri prodotti sono belli e desiderabili. È su questo che dovete far leva per alimentare il successo.

Spesso il contesto non aiuta.

È vero, il contesto è importante. Molti degli italiani sbarcati tanti anni fa in America hanno conosciuto il successo perché hanno trovato le condizioni giuste per sviluppare le proprie abilità o inseguire i propri sogni.

Qui siamo più abituati ad attendere l’intervento dello Stato.

Ed è un errore perché lo Stato sbaglia quasi sempre i suoi investimenti. Non può avvantaggiarsi delle informazioni che fornisce il mercato.

C’è stata la pandemia, meno male che lo Stato è intervenuto.

Una cosa sono le politiche straordinarie, un’altra quelle ordinarie. Lo Stato deve assumere la minore dimensione possibile per lasciare spazio ai privati.

Anche in America lo Stato si sta allargando.

E non è una buona notizia. Le misure che sono servite a fronteggiare il Covid19 non possono diventare permanenti.

L’Italia ha una percezione di sé peggiore di chi la giudica da fuori.

Colpa di giornalisti e intellettuali che seminano pessimismo. Così vi fate male da soli. Dovete inaugurare una nuova narrativa che porti ottimismo.

Detto così sembra facile.

Perché non provate? Che cosa ci perdete? Date prospettive e coraggio a chi vuole impegnarsi. Dovete cambiare la vostra mentalità.