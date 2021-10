Centro: Buttiglione, 'eredità Dc si può giocare in mondo nuovo'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Dietro l'idea di Democrazia Cristiana c'è l'idea della libertà", una libertà di "costruire una comunità". Così Rocco Buttiglione partecipando al dibattito 'E' tempo di #transizione', organizzato dalla fondazione Dc a Saint Vincent. "Non si rinnegano la propria storia e valori, ma questa eredità si gioca in un mondo nuovo. Deve nascere qualcosa di vecchio e insieme di nuovo". Buttiglione ringrazia il 'padrone di casa', Gianfranco Rotondi: "Per la prima volta, dopo tanto tempo, ha sentito un discorso di persone che sono preoccupate per il futuro del Paese, che ha voglia di essere popolo e ricostruire".