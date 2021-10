Calcio: Spalletti, 'fischi a Roma? Non me li merito ma ricorderò applausi'

Napoli, 23 ott. (Adnkronos) - "Fischi a Roma? E' già avvenuto, quei fischi non me li merito, so quanta passione e quanto amore, quanta ossessione ho dato alla Roma e per la Roma, se me li faranno a quella distanza è anche facile sopportare e poi mi farò consolare dal ricordo degli applausi delle magnifiche partite vinte giocando un calcio spettacolare, ottenendo vittorie che hanno fatto la storia della Roma". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti alla vigilia della sfida con i giallorossi all'Olimpico. "Il 6-1 subito dalla Roma può essere trasformato in rabbia? Io non avrei voluto quella sconfitta, poi il resto lo valuterà Mourinho".