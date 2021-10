Tumori, torna sul web raccolta fondi per 'La forza e il sorriso Onlus'

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - Torna sul web l’evento di raccolta fondi a favore de 'La forza e il sorriso', la Onlus che, con il patrocinio di Cosmetica Italia, associazione nazionale imprese cosmetiche, dal 2007 organizza laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico in ospedali e associazioni di tutta Italia e, dal 2020, anche online. Beauty Gives Back Digital Edition – questo il nome dell’iniziativa - aprirà le sue porte virtuali lunedì 25 ottobre dalle ore 10 e, tramite il portale https://beautygivesback.it/, consentirà a tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo alla Onlus di fare una donazione e ricevere prestigiosi omaggi direttamente a casa.

Attraverso il portale sarà possibile scegliere una o più Surprise Bag tra le tre tipologie proposte, da ricevere a casa in omaggio a fronte di una donazione: Surprise Bag Bronzo (in omaggio con una donazione da 20 euro), Surprise Bag Argento (35 euro) o la Surprise Bag Oro (60 euro). Ciascuna Surprise Bag conterrà un assortimento di dieci prodotti cosmetici: dalla skincare al make-up, dai prodotti per i capelli alle fragranze, offerti dai prestigiosi brand cosmetici che sostengono l’iniziativa. Le donazioni potranno essere effettuate sul portale online tramite carta di credito o PayPal. La spedizione è gratuita e può essere effettuata su tutto il territorio italiano.

In 14 anni di attività La forza e il sorriso Onlus hanno aiutato oltre 18mila donne in circa 4mila incontri, grazie all’impegno di 500 volontari e al supporto di 28 aziende sostenitrici, sotto il patrocinio di Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese cosmetiche.

“Dopo tre edizioni in presenza di grande successo - afferma Anna Segatti, presidente de 'La forza e il sorriso Onlus' - nel 2020 anche Beauty Gives Back ha trovato una nuova veste digitale, per far fronte alle restrizioni causate dalla pandemia. Nel 2021, forti della prima esperienza, grazie ai numerosi feedback ricevuti dalle tante persone che ci seguono e sostengono e grazie a Cosmetica Italia da sempre al nostro fianco, abbiamo scelto di rinnovare e in parte reinventare l’appuntamento digitale, creando delle Surprise Bag più ricche e assortite di prodotti, per regalare a chi ci vorrà supportare con una donazione un omaggio ancora più speciale. Ringrazio in anticipo tutti coloro che sceglieranno di partecipare e inviteranno i propri amici e conoscenti a farlo. La vicinanza e la generosità della community de 'La forza e il sorriso' - conclude - ci stupiscono ogni volta".