Olimpiadi: Moioli, 'grande onore essere portabandiera, realizzato sogno ogni atleta'

Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - "Un grande onore e una grande soddisfazione ma anche una responsabilità perché essere chiamati a fare questo ruolo penso sia il sogno di ogni atleta ancor più fare il portabandiera alla cerimonia di apertura e sono contenta per Sofia perché lo merita". Così Michela Moioli scelta come portabandiera alla cerimonia di chiusura delle prossime Olimpiadi di Pechino 2022.

"Io sono molto orgogliosa di essere stata scelta come portabandiera alla cerimonia di chiusura ed è un simbolo per me e per la mia disciplina che rappresento che è lo snowboard che inizia ad essere sempre più conosciuto. E' bello che Sofia apra e io chiuda perché siamo unite ed è bello consolidare la nostra amicizia in questo modo", conclude la campionessa olimpica in carica dello snowboard cross.