Motomondiale: Nasce WithU Yamaha Rnf MotoGp Team, al via nel 2022 con Dovizioso e Binder (2)

(Adnkronos) - “Siamo lieti che WithU sarà il title sponsor del RNF MotoGP Team per il 2022. Nel 2018 fu tra i primi sponsor a salire a bordo quando è stato creato il nuovo Petronas Yamaha Sepang Racing Team. Quest'anno, stanno dimostrando ancora una volta la loro fiducia nel team satellite di Yamaha diventando ufficialmente title sponsor. È un nuovo ed entusiasmante capitolo per tutti i soggetti coinvolti e Yamaha non vede l'ora di supportare questa squadra in ogni modo possibile. Auguriamo al WithU RNF MotoGP Team ogni successo nella loro stagione di debutto!”, ha aggiunto Lin Jarvis – Managing Director, Yamaha Motor Racing.

“Il motomondiale è una vetrina esclusiva, internazionale, composta da realtà top, un universo speciale dove la griglia di partenza è un palcoscenico di eroi in cui WithU ha trovato il suo spazio condividendone valori e obiettivi. A distanza di 5 anni dal nostro primo approccio con il mondo della MotoGP, oggi più che mai siamo entusiasti e motivati. Questa nuova esperienza da title sponsor rappresenta, per il marchio WithU, un traguardo ma anche un nuovo inizio e un forte stimolo. Guardiamo al 2022 con ottimismo e fiducia, stiamo organizzando una squadra guidata da manager preparati, seri e con grande esperienza, l’appoggio e la fiducia di Yamaha sono e saranno fondamentali per affrontare la prossima stagione e la scelta dei due piloti conferma la serietà de progetto e la voglia di giocare un ruolo da protagonisti nella prestigiosa arena internazionale della MotoGP. Un sogno che diventa realtà e che verrà condiviso con i clienti e gli appassionati ospiti che, nella prossima stagione, coinvolgeremo per vivere nuove esperienze ed emozioni esclusive”, ha sottolineato Matteo Ballarin, Presidente del Gruppo Europe Energy.

“Sono davvero felice che finalmente sia stato ufficializzato il nuovo WithU Yamaha RNF MotoGP Team. È una squadra composta da tre parti davvero professionali e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con loro per il 2022. Sono contento di avere WithU come title partner del team perché Matteo è una persona davvero appassionata ed è sempre bello avere questo tipo di motivazione in una squadra. Sono felice di questo e avere Darryn Binder come mio compagno di squadra è qualcosa di davvero unico – non molti piloti sono passati direttamente dalla Moto3 alla MotoGP! Penso che la squadra abbia visto qualcosa di interessante in lui, e anche io non vedo l’ora di vederlo in sella ad una MotoGp”, ha spiegato Andrea Dovizioso.