Milite Ignoto: FdI, 'cartolina commemorativa piena errori, governo offende memoria'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - “Si vergogni la presidenza del Consiglio - e la Struttura di Missione preposta - per la cartolina commemorativa del centenario del Milite Ignoto diffusa sui social , piena di errori storici e geografici nonché offensiva della memoria dei nostri caduti. Infatti, non solo i soldati non sono italiani ma americani e la cartina disegnata alle loro spalle non è quella italiana ma colombiana. Insomma, nel 'Governo dei migliori' non c’è limite al peggio. Chi è stato responsabile di questo scempio chieda pubblicamente scusa e si dimetta immediatamente”. Lo dichiarano il vicepresidente della Commissione Giustizia, Alberto Balboni e il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Isabella Rauti.