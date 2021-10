Lamborghini: Gandini, 'io estraneo a Nuova Countach'

Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - Il designer Marcello Gandini "non ha partecipato né era a conoscenza in alcun modo del progetto" di Automobili Lamborghini per la messa in commercio della Countach LPI 800-4, la cosiddetta 'nuova Countach'. Così in una nota uno dei nomi più illustri del design italiano prende le distanze dall'iniziativa spiegando di non essere "in nessun modo stato messo al corrente dell’operazione" da parte di Lamborghini, essendosi limitato a concedere una intervista alla casa di Sant'Agata in occasione dei 50 anni della supercar originaria e a ricevere da Mitja Borkert, direttore del centro stile Lamborghini, un modellino offerto come “personale omaggio", in vista della realizzazione di per un modello celebrativo da presentare a Pebble Beach nell'agosto scorso.

Peraltro, Gandini oltre a precisare di non avere avuto alcun ruolo in questa iniziativa, boccia l'operazione spiegando "in qualità di autore e creatore dell’opera originale, che il rifacimento non rispecchia" il suo spirito e il suo modo di vedere. La Countach originaria, osserva l'82enne designer torinese, presentava "uno spirito di innovazione e rottura degli schemi, a mio avviso, totalmente assente nel remake".

"Ho costruito la mia identità di designer, in particolare per ciò che riguarda l’ambito delle supercar che ho creato per Lamborghini, su un concetto unico: ogni nuovo modello doveva essere completamente diverso rispetto al precedente. Il coraggio, la capacità di creare rottura senza attaccarsi al successo dell’auto precedente, la sicurezza nel non voler cedere all’abitudine sono stati l’essenza stessa del mio lavoro". "È chiaro che mercati e marketing sono cambiati molto da allora, ma per quanto mi riguarda me stesso, ripetere un modello del passato rappresenta, secondo me, la negazione dei principi fondanti del mio DNA di car designer" conclude Gandini.