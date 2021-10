Fiera Milano: Fontana a Host e Tuttofood, 'scommessa vinta su riaperture'

Rho Fiera (Milano), 22 ott. (Adnkronos) - Attilio Fontana è "emozionato" per il successo di pubblico a Tuttofood e Host, le due fiere che iniziano oggi a Rho Fiera Milano, in presenza. "E la prova che la scommessa fatta a fine estate con la riapertura del sistema fieristico è una scommessa vinta che ci da’ speranza e fiducia per il futuro", dice. Il comparto dell’agroalimentare e dell’ospitalità "sono tra i più importanti in Italia e hanno affrontato la crisi pandemica in due modi diversi. Uno soffrendo e l’altro tenendo botta.

Ora entrambi dimostrano la capacità e l’impegno per ripartire e superare questi momenti tremendi guardando al futuro". Secondo Fontana, "bisogna attrezzarsi per fare molto di più dal punto di vista turistico e dell’agroalimentare. Dobbiamo confrontarci con i tentativi di falsificazione sul mercato e dobbiamo confrontarci con la sempre maggiore coscienza della necessità di avere cibo di qualità".