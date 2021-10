Roma, 22 ott (Adnkronos) - “Il 22 ottobre 2009 moriva #StefanoCucchi, per mano dello Stato che avrebbe dovuto tutelarlo. Voglio ricordarlo sempre, come voglio ricordare il coraggio e la forza di Ilaria e della famiglia, nell’accertare la verità dei fatti. Perché sia da monito e perché non accada mai più”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di SinistraItaliana Nicola Fratoianni.