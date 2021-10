Ciclismo: Pirelli e Trek-Segafredo rafforzano la partnership per il 2022

Austin, 22 ott. - (Adnkronos) - Pirelli e Trek-Segafredo, team World Tour di ciclismo, rafforzano la partnership per il 2022. L'annuncio arriva alla vigilia del Gp di F1 degli Stati Uniti ad Austin in Texas. Per sottolineare la matrice racing della collaborazione i campioni del team, Elisa Longo Borghini e Mads Pedersen, hanno effettuato un giro d'onore del circuito texano.

Per Pirelli la partnership con Trek-Segafredo è fondamentale, soprattutto per i feedback che produce. Il tubeless da strada P Zerotm Race Tlr, ad esempio, è un risultato diretto della collaborazione tecnica con la squadra. Nel 2022 lo sviluppo tecnico rimarrà un aspetto centrale. Inoltre, il logo Pirelli sarà in posizione di rilievo sulle nuove maglie.