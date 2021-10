Basket: Nba, super Curry trascina i Warriors al successo sui Clippers

San Francisco, 22 ott. -(Adnkronos) - Un super Stephen Curry regala ai Warriors il secondo successo di fila in avvio di stagione. Golden State supera in casa per 115-113 i Los Angeles Clippers grazie a 45 punti del prodotto di Davidson (8/13 dall’arco) a cui aggiunge 10 rimbalzi. Tra i padroni di casa bene a che Andrew Wiggins (17 punti) e Draymond Green, che realizza 10 punti, conditi con sei rimbalzi e sette assist. Ai Clippers non basta mandare tutto il quintetto titolare in doppia cifra, con Paul George (29 punti, 11 rimbalzi e 6 assist) ed Eric Bledsoe (22 punti) ultimi ad arrendersi.