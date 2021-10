Basket: Nba, buona la prima per Atlanta che domina Dallas anche senza Gallinari

Atlanta, 22 ott. - (Adnkronos) - Inizia nel migliore dei modi la regular season degli Hawks che domina i Mavericks 113-87. Bastano tre quarti ad Atlanta per liberarsi di Dallas, mandando tutto il quintetto in doppia cifra e godendosi un Trae Young da 19 punti e 14 assist, a cui si aggiungono i 16 e nove rimbalzi di John Collins. Tra gli Hawks non scende in campo Danilo Gallinari infortunato e non a disposizione ma a farne le veci ci pensa Cam Reddish, autore di 20 punti in 21 minuti.

Parte con una sconfitta invece la regular season di Luka Doncic, che anche in una serata in cui litiga con il canestro riesce a sfiorare la tripla doppia e a chiudere con 18 punti, 11 rimbalzi e sette assist (nonostante il modesto 6/17 dal campo). L’unico a stargli dietro è Jalen Brunson che aggiunge 17 punti in uscita dalla panchina.