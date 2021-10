Banfi (Biogen Italia): "Aziende siano partner istituzioni in sfide neurologia"

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "Da anni lavoriamo con queste due grandi istituzioni, Sda Bocconi e la Società italiana di Neurologia” spiega Giuseppe Banfi, amministratore delegato di Biogen Italia, durante il suo intervento al convegno conclusivo del progetto biennale NeuroMLab, (Neurology management Lab) organizzato da Biogen e Sda Bocconi, con il patrocinio della Società italiana di Neurologia (Sin), che ha coinvolto neurologi, infermieri, farmacisti, direttori sanitari e altri attori del sistema salute.

“Il ruolo delle aziende deve essere questo - prosegue Banfi - affrontare nel migliore dei modi le grandi sfide del futuro, ponendosi come partner delle Istituzioni, siano esse istituzioni scientifiche, gestionali, politiche o manageriali”. Tra queste challenge c’è indubbiamente la cura dell’Alzheimer, una patologia particolarmente invalidante che colpisce circa 700.000 persone in Italia e che, con l’arrivo di nuovi presidi terapeutici, vedrà importanti modifiche nella sua gestione. Lo ribadisce infatti Banfi in conclusione del suo intervento: “Come Biogen non ci occupiamo solo di offrire farmaci di valore alla comunità scientifica e ai pazienti, ma anche servizi di valore, puntando al rinnovamento dei percorsi gestionali al fine ottimizzare l’uso delle risorse e di migliorare la cura del paziente. Crediamo inoltre - conclude - che mettere insieme discipline e saperi diversi sia il modo migliore per creare un grande valore per la sanità pubblica del domani”.