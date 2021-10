Usa: richieste disoccupazione scendono a minimo da scoppio pandemia

Washington, 21 ott. -(Adnkronos/Dpa) - Calo superiore alle attese per le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, che - secondo i dati diffusi dal Dipartimento del lavoro - sono diminuite nella settimana terminata il 16 ottobre a quota 290 mila, in discesa di 6.000 unità rispetto alla settimana precedente. Il calo, per quanto leggero, ha sorpreso gli economisti, che si aspettavano che un aumento a 300.000 unità. Si tratta del livello più basso dalle 256.000 di metà marzo 2020, ultimo dato pre-pandemia.

Anche il numero di persone che ricevono sussidi di disoccupazione è sceso a 2,48 milioni di unità nella settimana terminata il 9 ottobre, anche qui toccando il livello più basso da marzo 2020.