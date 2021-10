Forza Nuova: Malpezzi, 'sorprendenti ricostruzioni, chiesto al governo di scioglierla'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Ieri al Senato è stata approvata la posizione di tutto il centrosinistra che chiede al governo di sciogliere Forza Nuova dando seguito al dettato costituzionale. In questo senso sono sorprendenti le ricostruzioni giornalistiche di questa mattina che parlano di scolorimento delle mozioni originarie perché il vincolo politico al governo è esattamente lo stesso". Così la capogruppo Pd al Senato, Simona Malpezzi.

"E oggi, alla Camera, si voterà il medesimo testo. Ora aspettiamo di capire cosa deciderà di fare il governo ma auspichiamo che agisca in fretta. Per noi Forza Nuova va sciolta in tempi rapidi perché è una forza che si ispira al fascismo, violando l'ordinamento costituzionale, che persegue finalità antidemocratiche, che usa violenza per sovvertire le istituzioni".