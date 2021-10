Forza Nuova: Malpezzi, 'sorprendenti ricostruzioni, chiesto al governo di scioglierla' (2)

(Adnkronos) - "La questione è molto semplice: la nostra Costituzione vieta la ricostituzione del partito fascista. Non capisco perché -continua Malpezzi- la destra faccia tanta fatica a condividere i principi del nostro ordinamento costituzionale. Mi sarei aspettata che sulla difesa dell'antifascismo fossimo tutti d'accordo. Invece, pare di no. Noi non abbiamo alcun problema a dire che qualunque associazione politica eversiva vada punita e perseguita ai sensi del codice penale, ma qui si tratta di un'altra cosa: riconoscere che la nostra è una Costituzione antifascista e che va applicata".

"Sull'antifascismo, sui valori fondanti della nostra Costituzione, dovremmo essere tutti uniti senza ambiguità o tentennamenti. Che problema c'è a condannare con forza la matrice fascista degli attacchi del 9 ottobre?".