Forza Nuova: Camera approva due mozioni su scioglimento

Roma, 21 ott (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato le due mozioni sulle "iniziative volte a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista" sulle quali il governo si era rimesso all'aula. I provvedimenti, uno a firma Serracchiani, Davide Crippa, Boschi, Fornaro e Muroni e l'altro a firma Molinari, Occhiuto, Lollobrigida, Marin e Lupi, sono stati messi in votazione per parti separate.

L'aula ha poi respinto la mozione a firma del deputato Cabras ed altri sulla quale il governo aveva dato parere negativo.