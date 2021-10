Elmec 3D diventa partner di 3D Systems ampliando l’offerta con materiali certificati

I settori medicale, elettronico e industriale richiedono certificazioni specifiche che talvolta possono rappresentare un limite nella scelta di adottare una nuova tecnologia come la manifattura additiva. Una delle certificazioni ricorrenti e più richieste nelle industrie è il V0 e riguarda la capacità di un polimero di garantire un ritardo di fiamma, risultando di fatto un materiale ignifugo. Si tratta di uno degli aspetti più importanti ed essenziali per la sicurezza di un’azienda, non trascurabile, per questo Elmec 3D ha deciso di integrare nella propria offerta la tecnologia di stampa Figure 4® di 3D Systems (NYSE:DDD) che include, nella sua vasta gamma, materiali altamente certificati.



Da oggi, Elmec 3D sarà in grado di offrire anche soluzioni certificate V0 potendo, così, coprire una vasta gamma di nuove applicazioni per le industrie. Tutto ciò grazie alla tecnologia di fotopolimerizzazione che consente la solidificazione del materiale, sotto forma di resina liquida, attraverso impulsi luminosi. Ciò consente di lavorare con una vasta gamma di fotopolimeri dalle caratteristiche più varie. Non solo, questa tecnologia garantisce inoltre un’ottima finitura superficiale e precisione nei dettagli. Nello specifico le stampanti Figure4 di 3D Systems garantiscono anche velocità di produzione (fino a 10cm/h), la possibilità di stampare più strati in altezza nello stesso job di stampa e proprietà isotropiche.



Il comparto manufatturiero, l’elettronica, l’automotive, il medicale, sono solo un esempio dei molteplici settori per i quali è ora possibile realizzare applicazioni con garanzia di autoestinguenza. Oltre a questa, grazie agli altri materiali proposti, è possibile ottenere parti durature con resistenza agli urti, dotate di allungamento e resistenza alla trazione con ottime proprietà termiche e meccaniche. Inoltre, la stampante Figure 4® di 3D Systems garantisce sempre una finitura superficiale ottimale.



Tra gli altri vantaggi della proposta 3D Systems, la scalabilità del modello Figure 4 Modular, da ora presente presso il laboratorio di Elmec 3D di Brunello, che consente l’aggiunta di stampanti in grado di lavorare in parallelo con diversi materiali facendo riferimento ad un centro di comando unico.



Afferma Martina Ballerio, Business Unit Manager di Elmec 3D: “Abbiamo deciso di diventare partner di 3D Systems - player storico nel mondo della manifattura additiva a livello mondiale - e proporre al mercato le soluzioni Figure 4 in quanto le riteniamo complementari rispetto alla nostra attuale proposta. In particolare, riteniamo che Figure 4 sia una scelta vincente per la varietà di materiali disponibili attualmente e la velocità con cui il produttore ne sviluppa di nuovi seguendo le esigenze di mercato”.



"Siamo molto lieti di collaborare con Elmec 3D nel percorso per offrire al mercato italiano materiali innovativi che consentono di fare un salto in avanti nell'introduzione della produzione di componenti stampati in 3D", ha detto Riccardo Governale, sales manager di 3D Systems.