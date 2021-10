Digitale: Huawei Italia investe ancora in formazione e punta a dottorati industriali (2)

(Adnkronos) - Successivamente, ed entro marzo 2022, verranno attivati 12 tirocini riservati agli studenti più meritevoli e focalizzati su progetti di trasformazione digitale, da svolgersi presso Piccole e Medie Imprese o Start-up identificate da Elis. "Il nostro programma non si é mai fermato, ha solo cambiato veste. Prima della pandemia prevedeva 2 settimane di corsi in Cina nel quartier generale e questo rendeva il programma ancora più formativo ma - aggiunge ancora Enrica Banti - purtroppo il Covid ha trasformato il programma che é diventato online. Però, sebbene si sia persa l'esperienza sul campo il vantaggio é che ci sono più studenti, un modulo nuovo a valore aggiunto: permettiamo ai 12 migliori di fare uno stage retribuito nelle Pmi che stanno affrontando un digital trasformation".

L’iniziativa, che a livello globale mira a sviluppare le competenze digitali dei migliori studenti universitari in ambito Ict con un investimento di 150 milioni di dollari nei prossimi cinque anni, a livello locale si é quindi arricchita con la collaborazione di Elis per avvicinare sempre di più gli studenti al mondo delle imprese. Wilson Wang, Ceo di Huawei Italia, nell'annunciare il via alla nuova edizione italiana ha affermato: "Crediamo fermamente che la collaborazione tra mondo accademico e imprenditoriale sia sempre più cruciale. Come azienda radicata sul territorio italiano, siamo impegnati da lungo tempo nello sviluppo dei talenti locali e nella digitalizzazione del Paese".

"Da un lato ambiamo a fornire ai giovani una formazione specialistica di alto livello, applicata a scenari concreti, per un rapido accesso al mondo del lavoro, dall’altro -ha detto ancora il Ceo di Huawei Italia- vogliamo supportare le Pmi italiane nel loro processo di trasformazione digitale, fondamentale per cavalcare la ripresa economica post-pandemia".